Einladung zum Athleten-Dinner

Die Sportler-Tafel: Gutes Essen für Leib & Seele

NEUERSCHEINUNG: Die Sportler-Tafel: Gutes Essen für Leib & SeeleNach ihren beiden erfolgreichen „Essen-für-Sieger!“-Kochbüchern verfolgen Biju Thomas und Allen Lim mit ihrem neuen Buch einen ganz anderen Ansatz. Zielten die Rezepte der ersten beiden Bände noch darauf ab, die sportliche Leistungsfähigkeit zu verbessern, geht es den Autoren jetzt darum, gutes Essen auf und nette Leute an den Tisch zu bringen:

„Und wenn es etwas gibt, das wir aus dem Sport wie aus dem Leben gelernt haben, dann, dass nicht Leistung oder Erfolg glücklich und gesund machen, sondern dass umgekehrt unser Glück und unsere Gesundheit ausschlaggebend für Leistung und Erfolg sind. In diesem Sinne ist ‚Die Sportler-Tafel‘ ein Ausdruck dafür, dass wir in Gemeinschaft mit anderen am meisten Glück und Wohlergehen finden.“

Die über 100 neuen Rezepte animieren Sportler dazu, sich darauf zu besinnen, was wirklich zählt: Ein gutes Abendessen mit guten Freunden und der Familie. Biju Thomas und Allen Lim berufen sich dabei auf Forschungsergebnisse, die zeigen, dass nicht allein wichtig ist, was wir essen, sondern auch, mit wem wir essen. „Die Sportler-Tafel“ lädt alle Athleten ein, dieses simple Glücksprinzip zu testen und so gleichzeitig die eigene Leistungsfähigkeit zu verbessern.

Die Autoren

Der Profi-Koch Biju Thomas versorgt leidenschaftlich gern Menschen mit gutem Essen. Er bekochte bereits einige der Top-Radsportler und ihre Teams.

Dr. Allen Lim machte sich einen Namen, als er Profi-Athleten in den USA betreute. Schnell analysierte er nicht nur Trainingsdaten, sondern stellte sich auch für sie in die Küche. Heute arbeitet der Trainingswissenschaftler unter anderem mit einigen Ultraläufern und weltbesten Kletterern zusammen.

Das Buch

Biju Thomas, Allen Lim

Die Sportler-Tafel

Gutes Essen für Leib & Seele

320 Seiten

ISBN: 978-3-95590-108-0

€ 24,95