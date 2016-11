Gotthard stellt neue Single "Stay wiht Me" vor

Zürich, 18.11.16. mk. Die Schweizer Band Gotthard hat heute Abend ihre neue Single Stay with Me vorgestellt. Der Song der mit einem aufwändigen Videoclip präsentiert wird, ist stark Hitverdächtig. Die melodiöse Rockballade hat es in sich. Die Single ist die Auskopplung aus ihrem neuen Album Silver.