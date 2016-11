Foto SPH

Hüt gits Zürigschnätzlets

Dübendorf, 8.11.16 mk. Ein typisch Zürcher Gericht ist das Zürigschnätzlets (Zürcher Geschnetzeltes). Es schmeckt nicht nur super, es isch auch ein echter Schweizer Klassiker. Vergiss nicht einen guten Weissen dazu zu kaufen. Mit diesem einfachen Gericht verwöhnst Du nicht nur Gourmets sondern überrascht die allerbesten Freunde. Ein einfaches tolles Essen für einen gelungenen Abend.

400 g geschnetzeltes Kalbfleisch (à la minute)

1/2 EL Mehl

0.35 TL Salz

wenig Pfeffer

1 Zwiebel, fein gehackt

100 g Champignons, in feinen Scheiben

0,5 dl Weisswein

1.5 dl Vollrahm

0.7 dl Fleischbouillon

1/2 EL Maizena

Salz, wieviel du magst

Pfeffer, wieviel du magst

2 EL glattblättrige Petersilie, fein geschnitten

Dazu wird Rösti serviert.

Es ist nicht schwer, wenn Du es so machst:



Ofen auf 70 Grad vorheizen, Platte und Teller vorwärmen.

Butter in einer Bratpfanne heiss werden lassen. Fleisch portionenweise je ca. 3 Min. braten, mit wenig Mehl bestäuben, herausnehmen, würzen, warm stellen. Bachofenhitze reduzieren, Bratfett auftupfen, evtl. wenig Butter beigeben. Zwiebel andämpfen, Champignons ca. 5 Min. mitdämpfen.

Wein dazugiessen, fast vollständig einköcheln. Rahm, Bouillon und Maizena gut verrühren, dazugiessen, aufkochen. Hitze reduzieren, ca. 2 Min. kochen, würzen. Fleisch und die Hälfte der Petersilie beigeben, nur noch heiss werden lassen. Geschnetzeltes auf den Tellern anrichten, mit Petersilie bestreuen. (c) by Gruezi Schwiiz.ch