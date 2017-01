Haus verkauft und ab auf eine lange, lange Reise

2.1.2017 mk. Chris Conk verkauft sein ganzes Hab und Gut in Quebec Kanada und macht sich mit seiner Frau und seinen Kindern auf eine 7000 Meilen lange Reise nach Guatemala, zum Panamakanal. Diese schier unglaubliche und verrückte Geschichte sehen sie im Video.

Conk ist Professor an einer Universität und bekommt eine 1-Jahr Auszeit und dazu einen minimalen Lohn. Seine Frau Julie ist Glaskünstlerin. Die Kinder Leo 11 und Charlotte 8, unterbrechen für ein Jahr ihr Studium an der Schule. Würden wir mit dem Auto gehen, sagt Conk, dann würden wir nur von Stadt zu Stadt fahren. So haben wir die grosse Möglichkeit mit allen Menschen in Dörfern in Kontakt zu kommen. Wenn wir unserer Arbeit nachgehen haben wir wirklich nicht viel Zeit miteinander. Je nachdem wie lange unsere Pausen unterwegs sind, werden wir einen Teil bis evt. nach Fort Lauderdale zurückfahren. Es gibt aber auch die Möglichkeit für den Rückweg ein Passagierschiff zu nehmen.