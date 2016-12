Ich wünsche Ihnen ein glückliches und erfolgreiches 2017

31.Dezember 2016

Liebe User, Liebe Leser, Liebe Sport-heute.ch Besucher

Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Wir von Sport-heute.ch haben viele wunderschöne Stunden auf unseren Reportagen erlebt. Dazu zählen wir viele treue Leser zu unseren Freunden. Von Zürich bis nach Brasilien, von Dübendorf bis nach Genf und dazu den ganzen Rest der Welt besucht uns täglich auf unserem Portal. Ich, liebe Leser möchte mit unserem Magazin neue Wege gehen. Was bietet sich da besser an, als reisen? Der Fokus von Sport-heute.ch wird dadurch Imens erweitert. Ich möchte Ihnen die schönsten Orte auf der Welt vorstellen. Ich möchte Ihnen zeigen, wo und wie Sie etwas Besonderes erleben können, um in Ihrer kostbaren Freizeit Wirkliches zu geniessen. Was gibt es Schöneres, als von einer bevorstehenden Reise zu träumen? Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

Sicher haben auch Sie bemerkt, wie sich die Medienlandschaft ändert, ja verändert. Zeitungen werden immer weniger gekauft. So stürzen sich alle auf das Netz und verbreiten natürlich alle zusammen das Gleiche. Artikel werden nicht mehr recherchiert, sondern als Ganzes vom Anbieter rübergezogen. Die Redaktionen werden verkleinert, den diese kosten zu viel. Das alles gipfelt natürlich in ein Desaster. So beklagen bereits einige Grossmedienkonzerne, schwächelnde Besucherzahlen. Wenn man bedenkt, dass sich bis auf ganz wenige alle in den roten Zahlen befinden, wird einem schnell klar, dass sich was ändern muss. Nur was? Das ganz grosse Aha-Erlebnis wird noch kommen. Die Sozialmedien sind jetzt zum grossen Leistungsträger geworden. Ohne Facebook, Twitter und co. läuft tatsächlich nichts mehr. So dreht sich mittlerweile die Newswelt, d.h. die Medienbranche im Kreis. Auf den Sozialmedien erfahren wir alles schneller, wenn auch oberflächlicher.



Sport-heute.ch, das bereits ins elfte Jahr geht, möchte darum diese neuen Wege beschreiten. Wir wollen nicht auch einer derjenigen Medienkanäle sein, der tagein, tagaus wie unsere Konkurrenz die gleichen Geschichten bringt, einander abschreibt und lauert, um ja nichts zu verpassen. Vielleicht ist unser neuer Weg ein Weg, der Wagnis, doch es wird für unser Team garantiert ein erfolgreicher Weg in die Zukunft werden. Wir versuchten immer anders als die anderen zu sein und dieses Ziel der Einzigartigkeit wollen wir weiter verfolgen. Für Sie lieber Leser wird es 2017 einige Überraschungen geben. Wir präsentieren Ihnen die Welt von morgen. Und vielleicht wird aus Sport-heute.ch das "Gruezi Schwiiz" oder sogar "Sämi Reist". Das alles möchten wir noch offen lassen.

Ich und mein Team wünschen Ihnen ein wunderbares 2017. Bleiben Sie gesund.

Herzlichst Ihr

Marcel Krebs