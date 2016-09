GEORGIA O’KEEFFE BLACK MESA LANDSCAPE, NEW MEXICO / OUT BACK OF MARIE'S II 1930 Georgia O’Keeffe Museum, Santa Fe © 2016 Georgia O’Keeffe Museum/Bildrecht, Vienna

Georgia O’Keeffe

Bank Austria Kunstforum

12. Dezember 2016 - 26. März 2017



Die Gelegenheiten, Georgia O’Keeffe (1887–1986), die neben Frida Kahlo wohl berühmteste Künstlerin des 20. Jahrhunderts, in Europa zu sehen, sind rar. O’Keeffes Werke sind auf die wichtigsten US-Museen und Sammlungen verteilt und nehmen dort den Status von Ikonen ein. Im Herbst 2014 wurde das Blumenbild Jimson Weed/White Flower No. 1 von 1932 für 35,5 Mio Euro bei Sotheby’s versteigert als das bislang teuerste Bild einer Künstlerin, das auch in der Wiener Ausstellung vertreten ist.

Für 2016/17 richtet das Bank Austria Kunstforum in Kooperation mit der Tate Modern, London, und der Art Gallery of Ontario, Toronto, für 2016/17 die bisher größte O’KeeffeAusstellungstournee aus. Diese Schau gibt erstmals in Österreich einen umfassenden Einblick in das sieben Jahrzehnte umfassende malerische Werk der Ausnahmekünstlerin. Daneben wird eine Auswahl von Fotografien präsentiert, die ihr Mann Alfred Stieglitz, aber auch andere Fotografen wie Ansel Adams und Paul Strand von ihr machte und die die nicht immer unproblematische, nachgerade mythische Verschmelzung von Werk und Person vorantrieben.

O’Keeffes modernistisches, von Wassily Kandinsky beeinflusstes Frühwerk, das in den 1910erJahren im Umfeld der von Stieglitz gegründeten Avantgardegalerie 291 entstand, zählt zu den herausragenden Beiträgen der „geistigen“ Abstraktion. O’Keeffes monumentale Blumenbilder der 1920er-Jahre, die stark sexualisierende Interpretationen hervorriefen, zählen zu den populärsten und eindringlichsten Sujets ihres gesamten Œuvres. Ihr scharfer Fokus, ihre Ausschnitthaftigkeit und ihr Close-up zeigen, wie O’Keeffe fotografische Charakteristika in den genuinen Bereich der Malerei übersetzte. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den nahezu abstrakten, in New Mexico entstandenen großformatigen Landschaftsbildern, die Kunstströmungen des Abstrakten Expressionismus und des Minimalismus vorwegnehmen. Die Ausstellung verdeutlicht O’Keeffes singuläre Position, die sie mit ihrem Brückenschlag zwischen europäischem Modernismus und amerikanischer Nachkriegsabstraktion einnahm sowie durch

ihre stete Vermittlung zwischen Naturbezug und Abstraktion, zwischen Organischem und Geometrischem, Gefühl und Entpersönlichung.



Die Ausstellung wird von Tate Modern in Kooperation mit dem Bank Austria Kunstforum und der Art Gallery of Ontario, Toronto, organisiert. KuratorInnen: Heike Eipeldauer, Florian Steininger und Tanya Barson (Tate Modern, London)

GEORGIA O’KEEFFE FROM THE FARAWAY, NEARBY 1937 The Metropolitan Museum of Art, New York © 2016 Georgia O’Keeffe Museum/Bildrecht, Vienna Photo © BKP / The Metropolitan Museum of Art / Malcolm Varon



GEORGIA O'KEEFFE JIMSON WEED, WHITE FLOWER NO. 1 1932

Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, Arkansas © 2016 Georgia O’Keeffe Museum/Bildrecht, Vienna

Photo: Edward C. Robison III

GEORGIA O’KEEFFE MUSIC –PINK AND BLUE NO. I. 1918 Collection of Mr and Mrs Barney A. Ebsworth © 2016 Georgia O’Keeffe Museum / Bildrecht, Vienna

GEORGIA O’KEEFFE NEW YORK, NIGHT 1928/29 Sheldon Museum of Art, Nebraska Art Association, Thomas C. Woods Memorial © 2016 Georgia O’Keeffe Museum / Bildrecht, Vienna Photo © Sheldon Museum of Art

ALFRED STIEGLITZ GEORGIA O'KEEFFE 1918 Alfred Stieglitz Collection, 1980.70.19 © Board of Trustees, National Gallery of Art, Washington