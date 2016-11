Bild Weihnachtsmarkt Konstanz OK

Zürich, 13.11.16. Auf Initiative des Einzelhandels entstand anfang der 80er Jahre der schönste Weihnachtsmarkt rund um den Bodensee. Konstanz ist ja bekanntlich der Grenzort am oberen Bodensee zur Schweiz. Von der Innenstatt bis zum Hafen präsentiert sich der aussergewöhnliche Markt jedes Jahr neu. 170 Einzelhändler und nur knapp 20% Essens- und Glühweinstände stehen in reih und Glied in der romantischen Altstadt von Konstanz und bis hinunter zum Hafen und dem See. Es ist wahrlich ein Highlight diesem Zauber der Handwerkskunst und den herrlichen weihnachtlichen Düften zu folgen. Interessant ist, das der Markt jedes Jahr über 450.000 Tausend Besucher zählt. Davon sind 40% Schweizer!

Konstanzer Weihnachtsmarkt 2016

24.11. - 22.12.2016

Täglich 11.00 - 20.00 Uhr

Freitags und Samstags 11.00 - 21.30 Uhr

Imbiss und Glühwein Stände dürfen täglich bis 21.30 Uhr verkaufen