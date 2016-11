Nolanda Nef hat einen neuen alten Sponsor wieder

Wieder dorthin wo alles begann!

Für Jolanda Neff geht es da weiter, wo die grossen Erfolge aufghört hatten. Neff startet wieder im polnischen Kross Team. Damit kehrt sie zu ihren erfolgreichen Racing Teamwurzeln zurück.

Zürich, 14.11.16 mk. Die Schweizerin Jolanda Neff ist wieder im polnischen Kross Team. Hier trifft sie wieder auf ihre langjährige Teambegleiterin und Freundin Maja Włoszczowska und den Schweizer MTB Fahrer Fabian Giger. In diesem Team hat Neff die grössten Erfolge gefeiert. In diesem Team fühlte sie sich wohl. Im Schweizer Stöckli Team kam sie in den zwei Jahren nie mehr an ihre Topleistungen vergangener Jahre heran. Somit scheint eine glückliche Wiederkehr an die Weltspitze für sicher.

Jolanda Neff:

«Ich bin so begeistert ein Teil des Kross Racing Teams zu werden. Maja Włoszczowska und Fabian Giger waren bereits in der Vergangenheit meine Teamkollegen und habe nur gute Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit ihnen [...] Ich freue mich riesig, mit dem ganzen Team zusammen zu arbeiten. Der Mechaniker, der Physio, der Fotograf und der Team Manager sind alle sehr professionell. Ich kann es kaum erwarten, meine fahrerischen Skills weiterzuentwickeln und aktiv zur Entwicklung der KROSS Bikes beizutragen.»

