Nie wieder platte Fahrradreifen

Das Kickstarter-Projekt Nexo Tires / Ever Tires hat platten Fahrradreifen den Kampf angesagt.Nie mehr soll es einen Platten geben. Das Projekt ist bereits überfinanziert und soll bald in Produktion gehen.

Zürich, 12.11.16 mk. - Das Kickstarter-Projekt Nexo verspricht nie mehr einen platten Reifen. 5000 Km soll der Reifen halten. Laut Hersteller sind die Reifen umweltfreundlicher zu produzieren als herkömmliche Reifen. Die beiden Reifenarten Sowohl die Nexo Tires als auch die Ever Tires gibt es in verschiedenen Farben. Ab Januar wird in den USA erstmals ausgeliefert.

DIE WEBSITE DES UNTERHEMENS