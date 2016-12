Das Velodrome Suisse wird zum Tissot Velodrome

Andy Rihs Präsident der Stiftung Velodrome Suisse François Thiébaud, Präsident von Tissot

Grenchen, 15. Dezember 2016. Das neue Jahr bedeutet für das Velodrome Suisse auch ein neuer Name und eine noch engere Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Tissot: Tissot erwirbt das Namensrecht des Velodrome Suisse. Das Nationalstadion des Schweizer Radsports heisst ab dem 1. Januar 2017 offiziell „Tissot Velodrome“.



Bereits als das Velodrome Suisse am 21. Juni 2013 eröffnet wurde, war Tissot einer der wichtigsten Partner des Radsportstadions. Dies, weil in der 250m langen Rennbahn eine der modernsten Zeitmessanlagen der Welt der Firma Swiss Timing installiert ist. Nun erwirbt Tissot das Namensrecht des Velodrome Suisse. Die Partnerschaft zwischen den beiden starken Marken wird dadurch noch ausgebaut.

Tissot kann wichtige Tests in der Zeitmessung auf der Rennbahn im Velodrome Suisse durchführen und so die Technik laufend verbessern und weiterentwickeln. Die Anlage, welche in Grenchen eingebaut wurde, gehört zu den Modernsten der Welt. Was im Velodrome Suisse funktioniert, kann in der ganzen Welt eingesetzt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit weiterführen und intensivieren dürfen. Tissot und das Velodrome Suisse sind beides starke Schweizer Marken mit einem hohen Engagement für den Radsport. Beide Unternehmen vereinen Innovation, Swissness und Einzigartigkeit. Ich bin stolz auf diese starke Partnerschaft“, meint Andy Rihs, Präsident der Stiftung Velodrome Suisse.

„Tissot ist offizieller Zeitmesspartner vieler grosser Radsportveranstaltungen weltweit, unter anderem der Tour de France. Das Velodrome Suisse ist das Zentrum des Schweizer Radsports und der Förderung des Radsports verpflichtet. Es passt einfach!“, so François Thiébaud, Präsident von Tissot.

Die rechtliche Struktur des Velodrome Suisse bleibt unverändert: Hinter dem neuen Tissot Velodrome steht nach wie vor die Stiftung Velodrome Suisse als Besitzerin des Velodrome Suisse, der Stiftungszweck mit der Radsportförderung in der Schweiz bleibt unverändert bestehen. Der Betrieb wird durch Velodrome Suisse AG geführt. Das Velodrome Suisse heisst neu Tissot Velodrome und vereint Schweizer Präzision, Leidenschaft für den Sport und einen neuen Hauptsponsor unter seinem Bogendach.