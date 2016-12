Bern setzt nachhaltig auf Radsport

Grosses, positives Echo und eine hohe Medienpräsenz in den vergangenen zwei Jahren bewegen die Stadt Bern dazu, ihr Engagement im Radsport nachhaltig weiterzuführen. Bern ist im 2017 wiederum Etappenziel der Tour de Suisse mit Start am Tag darauf.

Bern wird am Montagabend, 12. Juni 2017, erneut zur Velohauptstadt. Nachdem Bern letztes Jahr das Schlusswochenende der Tour de Suisse und dieses Jahr mit einer Zielankunft sowie Etappenstart der Tour de France jeweils grossartige Radsportfeste veranstaltete, sorgt die Stadt mit der Weiterführung ihres Radsport-Engagements für Kontinuität.

Nicht ohne Grund: Bern war 1938 das erste Mal Start- und Zielort der Tour de Suisse. Neben Zürich (45) und Lugano (27) liegt Bern mit 23 Austragungen als Etappenort auf Rang 3 der traditionellen Radsporthochburgen.

Dritte Etappe: Menziken (AG) - Bern

Die dritte Etappe startet am Montagmorgen, 12. Juni 2017, in Menziken (AG) und dürfte voraussichtlich ein Fall für die Sprinter sein. Die Zielankunft führt mitten in die Stadt Bern. Der genaue Zielort wird InfrontRingier in einem nächsten Schritt kommunizieren. Geplant ist eine Zieldurchfahrt, an die eine Zusatzrunde in der Region anschliessen soll. Tags darauf startet das Fahrerfeld von Bern in Richtung Villars-sur-Ollon (VD).

«Für mich gehört die Bundeshauptstadt zur Tour de Suisse», sagt Generaldirektor Olivier Senn mit Nachdruck, «darum freue ich mich besonders, dass wir wieder in Bern Halt machen dürfen.» Entgegen den beiden vorangegangenen Jahren sollen 2017 die Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen möglichst gering gehalten werden.

Die Stadt Bern ihrerseits setzt mit ihrem erneuten Engagement auf Nachhaltigkeit. «Bern konnte dank ihren Radsportaktivitäten in allen Marketingauswertungen punkten», erklärt Gemeinderat Reto Nause. «Wir machten grosse Fortschritte in der positiven Wahrnehmung und im internationalen Bekanntheitsgrad. Darauf wollen wir aufbauen.» Zudem sei mit den über tausend Übernachtungen des Tour-Trosses die Wertschöpfung in der Stadt und in der Region beachtlich. «Die Tour de Suisse bietet einen Mehrwert.»

Der noch ausstehende Veranstaltungs-Hub für das Schlusswochenende der Tour de Suisse 2017 wird in den nächsten Tagen kommuniziert.