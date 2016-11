Schweizer Meister Fumeaux wechselt von IAM Cycling zum Team Roth - AKROS

Erster Zusammenzug des Team Roth – AKROS fand am Wochenende statt

Am Sonntag fand das erste Teamtreffen des Teams Roth-AKROS in Gerlafingen statt. In den Räumlichkeiten des CYCStore im Bolacker 3, haben sie sich Fahrer und Betreuer getroffen, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Zu Beginn des Treffens wurden Fahrer und Staff vom Team Management in einer zweistündigen Präsentation über Neuerungen für die kommende Saison informiert. Hier staunte man, was bereits in kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde. So konnte unter anderem die Neuverpflichtung des aktuellen Schweizer Profi Meisters Jonathan Fumeaux bekannt gegeben werden. Rennfahrer und Betreuer haben sich ebenfalls kurz vorgestellt, wobei ihre Vorfreude auf die kommende Saison klar zu erkennen war. So konnte man die Zeit nutzen, um sich kennen zu lernen, verschiedene Teamartikel anzuprobieren und individuelle Gespräche mit den sportlichen Leitern und Management zu führen. Die positive Stimmung wurde zum Eishockey Match des SC Langenthal mitgenommen, wo man sich in der „Loge Platzhirsch“ das spannende Match SC Langenthal gegen Jona-Rapperswil Lakers anschaute. Mit Speis und Trank ließ man den Abend in gemütlicher Runde ausklingen.

Mit der Verpflichtung des Schweizer Strassenmeisters Fumeaux gelingt der erste Transfer Coup.

Nicht schlecht, staunten die Fahrer des Team Roth – AKROS als Jonathan Fumeaux, aktueller Schweizer Profi – Strassenmeister vom Team IAM beim ersten Teamtreffen auftauchte. „Wir sind froh Jonathan an Bord zu haben; er wird eine Führungsrolle einnehmen und auch den jungen Fahrern ein Lehrmeister sein", sagte ein sichtlich zufriedener Stefan Blaser.

Für Jonathan Fumeaux ist der Wechsel auch eine neue Herausforderung. „ Ich bin zufrieden in einem Schweizer Team bleiben zu können und mein Schweizer Meister Trikot weiterhin auf internationaler Ebene repräsentieren zu dürfen. Es ist auch eine Gelegenheit, meine Erfahrungen mit den jüngeren Fahrern zu teilen und ihnen als Leader zur Seite zu stehen“, sagte der sympathische Walliser.

Le champion Suisse Fumeaux passe de IAM Cycling au Team Roth-AKROS

La première réunion de l'équipe Roth - AKROS a eu lieu le week-end dernier

Dimanche dernier avait lieu la première rencontre de l'équipe Team Roth-AKROS à Gerlafingen. Dans les locaux du CYCStore au Bolacker 3, les coureurs et accompagnateurs se sont rencontrés pour préparer la saison à venir. Le rassemblement a commencé avec une présentation de deux heures où coureurs et staff ont été informés par le management de l'équipe sur les nouveautés concernant la prochaine saison. L'étonnement se ressentait à la vision de ce qui a été mis en place en peu de temps. De cette façon, la nouvelle venue de l'actuel champion Suisse professionnel Jonathan Fumeaux a été annoncée.Les coureurs et le staff se sont également présentés et la réjouissance pour la nouvelle saison était clairement visible. Par ailleurs, l'occasion était propice pour mieux faire connaissance, essayer différents articles de l'équipe et de s'entretenir individuellement avec les directeurs sportifs et le management. La bonne humeur a ensuite été emmenée au match de hockey sur glace du SC Langenthal, où l'équipe a pu suivre le match du SC Langenthal opposant les Jona-Rapperswil Lakers depuis la loge "Platzhirsch". La soirée s'est sympathiquement achevée autour d'un bon repas.

Un premier bon coup avec la signature du champion Suisse sur route Fumeaux

Pas mal, se disaient les coureurs du Team Roth-AKROS, lorsque Jonathan Fumeaux, actuel champion Suisse sur route professionnel de l'équipe IAM Cycling, est apparu au premier rassemblement de l'équipe. "Nous sommes contents d'avoir Jonathan au sein de l'équipe. Il endossera un rôle de leader et sera un maître d'apprentissage pour les jeunes coureurs", expliquait un visiblement heureux Stefan Blaser. Pour Jonathan Fumeaux, ce transfert représente un nouveau challenge. "Je suis content de rester au sein d'une équipe Suisse et de pouvoir continuer à représenter mon maillot de champion Suisse au niveau international. C'est également une occasion de partager mon expérience avec les plus jeunes coureurs et d'être à leurs côtés comme leader", commentait le sympathique Valaisan.

Swiss champion Fumeaux switches from IAM Cycling to Team Roth-AKROS

First meeting of Team Roth – AKROS took place last weekend

Last Sunday, Team Roth-AKROS had its first meeting in Gerlafingen. In the ambience of CYCStore in Bolacker 3, riders and staff met each other to prepare the upcoming season.

As beginning of the meeting, riders and staff have been informed by the team management about the news for the next season. The things prepared and organized in such a short period of time have been impressive. Above all, the new signing of current professional Swiss road race champion Jonathan Fumeaux has been announced. Riders and staff also introduced themselves and everybody is clearly looking forward to the new season. Moreover, it was a good opportunity to get to know each other better, to try several parts of the team’s equipment and to have some individual meetings with the sports directors and the management. Afterwards the good mood has been taken to the ice hockey match of SC Langenthal versus Jona-Rapperswill Lakers, where the team could follow the game from the "Platzhirsch" lounge. The evening ended cozily with some food and drinks.

Successful first transfer coup with the signing of road Swiss champion Fumeaux

“Not that bad”, that’s what the riders from Team Roth – AKROS thought, when Jonathan Fumeaux, current professional road Swiss champion from Team IAM Cycling joined the first team meeting.



“We are happy to have Jonathan on board, he will have a leading role and be a teacher for the young riders", said a visibly happy Stefan Blaser. For Jonathan Fumeaux this transfer means a new challenge. "I am happy to stay in a Swiss team and to be able to keep on showing my Swiss champion jersey on the international level. It is also an opportunity to share my experience with the young riders and to stay by their side as a leader", commented the nice rider from Valais.