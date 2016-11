Bilder SPH

Hittnauer Jubiläumsrennen voller Brisanz

Bereits zum dreissigsten Mal findet am kommenden Sonntag, 6. November, dass Hittnauer Radquer statt. Im Rahmen der EKZ CrossTour versprechen die Rennen der Elite Frauen und Herren grosse Spannung. Die Schweizerinnen und Schweizer spielen dabei eine Hauptrolle.



Hittnau, 1. November 2016 – Mit Sina Frei tritt erstmals in der dreijährigen Geschichte der EKZ CrossTour eine Schweizerin im grünen Leadertrikot der Gesamtführenden an. Dank ihren beiden Podestplätzen in Baden und Aigle weist die dreifacher Schweizer Meisterin einen Vorsprung von 36 Punkten auf die zweite junge Schweizerin Nicole Koller auf. Die Freude über ein weiteres Spezialtrikot ist bei Frei gross: «Ich finde es mega cool, dass ich nach meiner super Bikesaison noch ein Trikot mehr habe, dass ich in meiner Sammlung im Zimmer aufhängen konnten.»



Wie im letzten Jahr legt Sina Frei ihren Fokus im Radquer erneut auf die Rennen der EKZ CrossTour. Mit einleuchtenden Gründen, wie sie erklärt: «Diese Renn- und Trainingsplanung hat sich bewährt. Damit hatte ich eine sehr erfolgreiche MTB-Saison.» Zudem sei es für sie auch wichtig, im Winter nicht jedes Wochenende unterwegs zu sein und den Fokus dadurch vermehrt dem Training widmen zu können.

Neben Sina Frei darf man auch die weiteren Schweizerinnen gespannt sein. Nicole Koller, wie auch Jasmin Egger-Achermann, Lara Krähemann oder die Marathon-Weltmeisterin im Mountainbike, Jolanda Neff, ergänzen die starke Präsenz der einheimischen Fahrerinnen. Die Rolle der grossen Favoritin trägt jedoch die Vorjahressiegerin Pavla Havlikova. Die 33-jährige Tschechin gewann in diesem Jahr das Rennen in Aigel und holte sich damit bereits ihren insgesamt fünften Sieg an der CrossTour.



Kampf um Grün: Spannung pur

Bei den Elite Herren präsentiert sich die Ausgangslage im Gesamtklassement offener denn je. Nicht weniger als sechs Fahrer können mit einem Sieg aus eigener Kraft die Leaderposition übernehmen. Der Gejagte ist der junge Belgier Yorben van Tichelt, welcher sich überraschend in Aigle mit dem dritten Platz ins grüne Leadertrikot fuhr. Neben den beiden Schweizern Simon Zahner und Marcel Wildhaber gehören der Deutsche Marcel Meisen, der neunfache französische Meister Mourey und der amtierende italienische Meister Bertolini zu den Top 6 im Gesamtklassement.

Die beiden grossen Favoriten auf den Tagessieg kommen aber aus Belgien und Holland. Der zweifacher U23-WM-Silbermedaillengewinner Wietse Bosmans (Bel) und der 25-jährige Niederländer Corné van Kessel, welcher in dieser Saison bereits zweimal am Weltcup in die Top 10 fuhr, bestreiten nicht die gesamte EKZ CrossTour. Deshalb werden sie ohne taktischen Hintergedanken um den Tagessieg kämpfen.