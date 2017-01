Für BORA – hansgrohe beginnt das Jahr des Regenbogens.

Peter Sagan (c) bora-hansgroe veloimages.com

Das Jahr des Regenbogens

Zürich, 2.1.17. Wir stellen Ihnen das neue Team um Weltmeister Peter Sagan vor. Bora-hansgroe wird Sie lieber Radsportfreund in der neuen Saison mit allen Resultaten, den neuesten Fotos, Facts und Trends, regelmässig begleiten.

„Ich bin sehr stolz, dass ich das Regenbogentrikot auch in diesem Jahr tragen darf – nun für BORA – hansgrohe. Aber mit dem neuen Jahr werden auch die Karten wieder neu gemischt. Nun ist harte Arbeit die Basis für eine – hoffentlich erfolgreiche – neue Saison. Bis jetzt sind wir mit meinem neuen Team auf einem sehr guten Weg, da bin ich sicher.“ – Peter Sagan, UCI Doppel-Weltmeister

„Natürlich ist es ein besonderer Moment im Leben eines Team-Managers einmal ein WM Trikot vorzustellen. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass mir diese Ehre nun zuteilwird. Peter ist damit einmal mehr „der Blickfang“ im Peloton, das ist natürlich auch für unsere Sponsoren ein angenehmer Nebeneffekt. Mit Peter’s eigenem Logo am oberen Rücken, wollten wir einfach „Danke“ für seine herausragenden Leistungen sagen.

Ich bin aber auch sehr stolz, dass wir mit Rafal, José und Juraj zusätzlich gleich drei nationale Meistertrikots in unseren Reihen haben. In manchen Rennen werden wir fast mehr in Weiß als in Schwarz zu sehen sein.“ – Ralph Denk, Team-Manager

Majka

Mendes

Sagan Jurai