GP Luzern das Radsportfest in Pfaffnau

Van Kessel und Jasekova gewinnen in Pfaffnau

Beim zweiten internationalen Radquer in Pfaffnau präsentierte sich das Wetter ganz im Gegenteil zur ausgezeichneten Startliste im Rennen der Herren Elite nicht von seiner besten Seite. Der Regen verwandelte den ohnehin schon anspruchsvollen Rundkurs in eine regelrächte Rutschpartie und ver-lange von den Rennfahrern alles ab. Ganz zur Freude der anwesenden Zuschauern natürlich. Diese wurden mit Radquersport vom Feinsten verwöhnt und konnten das gebotene Spektakel in vollen Zügen geniessen.



Im Eliterennen der Herren konnten sich Sascha Weber aus Deutschland und Corne van Kessel aus den Niederlanden schon früh absetzen. Kontinuierlich bauten die beiden ihren Vorsprung aus und bald war klar, dass einer von ihnen das Rennen gewinnen würde. Dahinter folgte mit den Schwei-zern Severin Sägesser und Marcel Wildhaber ein weiteres Duo, bei welchem sich am Ende Wildhaber durchsetzen und sich Rang drei sichern konnte. Ganz zur Freude der Zuschauer zeigte dahinter Lo-kalmatador Lukas Winterberg ein spannendes Rennen und lag lange auf dem fünften Platz, bevor er sich schliesslich mit Rang sieben begnügen musste.



Das Elitepodest der Herren hatte am Ende des Tages gewisse Parallelen zu jenem der Elite Frauen. Denn auch dort ging der Sieg nach Holland und Platz drei an die Schweiz. Tina Züger musste sich am Ende nur der Niederländerin Manon Bakker und der Slowakin Tatiana Jasekova geschlagen ge-ben.





