Vantornout und Lechner siegen in Baden

(©radsportphoto.net/Steffen Müssiggang)

Baden, 18. September 2016 – Klaas Vantornout aus Belgien und Eva Lechner aus Italien heissen die grossen Sieger der beiden Elite-Rennen der EKZ CrossTour in Baden. Bei misslichen Wettberbedingungen und anspruchsvollen Streckenverhältnisse schwangen die beiden oben aus und durften sich im Anschluss ins grüne Leadertrikot der EKZ CrossTour einkleiden lassen. Baden war der erste Lauf dieser fünfteiligen und internationalen Rennserie.

Meisterliches Podest bei den Frauen

Im Elite-Rennen der Frauen klassierten sich auf den ersten vier Positionen gleich vier Landesmeisterinnen, wobei die Italienerin Eva Lechner den besten Tag erwischte und in Baden gleich zum dritten Mal in Serie triumphieren konnte, nachdem sie bereits die letzten beiden Jahre auf der Badener Baldegg gewinnen konnte. „Das ist natürlich ein super Auftakt für mich“, erklärt Lechner, die als nächstes den Weltcupauftakt in Las Vegas bestreiten wird und danach eine kurze Pause einlegt. Auf Rang zwei folgte die luxemburgische Meisterin Christine Majerus, nachdem sie vor allem in der ersten Rennhälfte das Geschehen an der Spitze bestimmte. Die drittplatzierte Sina Frei, ebenfalls Landesmeisterin, sorgte mit ihrem Podestplatz für das Highlight des Tages aus Schweizer Sicht. Bereits vor einem Jahr wurde Frei in Baden Dritte. „Ich bin mit meinem erneuten Podestplatz zufrieden und kam auch mit den äusseren Bedingungen gut zurecht“, erklärt die Schweizerin.

Spannung bis zur letzten Kurve bei den Herren

Klaas Vantornout, der aufgrund seiner Körpergrösse von seinen Fans auch „Lange Klaas“ genannt wird, sicherte sich den Sieg in einem bis zum letzten Meter spannenden Eliterennen auf der Badener Baldegg. Er setzte sich nach einem packenden Duell gegen seinen Teamkollegen und U23-Weltmeister Eli Iserbyt durch. Dritter wurde der Tscheche Michael Boros. Bester Schweizer wurde Marcel Wildhaber auf dem starken siebten Rang.



Aktivster Mann des Rennens war allerdings eindeutig der erst 18-jährige U23-Weltmeister Eli Iserbyt. Von Beginn weg sorgte der Belgier immer wieder für Tempoverschärfungen und war zeitweise alleine an der Spitze unterwegs. Im Finale konnte sich dann aber sein fast doppelt so alter Teamkollege Vantornout (34) entscheidend absetzen und den Sieg im ersten Rennen der EKZ CrossTour 2016/17 feiern. „Das war ein richtiges Radquer heute. Das Wetter sorgte für rutschige Streckenverhältnisse und die vielen Zuschauer für eine tolle Atmosphäre. Ich liebe es, in der Schweiz Rennen zu fahren“, erklärte der glückliche Sieger nachdem er ins grüne Leadertrikot der EKZ CrossTour eingekleidet wurde. „Ich hoffe, dass ich in Zukunft noch das eine oder andere Rennen in der Schweiz fahren kann“, so der Belgier zum Schluss.

Zufriedener OK-Präsident

Präsident der EKZ CrossTour sowie OK-Präsident des Rennens in Baden, Christian Rocha, zog nach dem ersten Rennen der EKZ CrossToour 2016/17 eine durchwegs positive Bilanz. „Das war ein cooler Tag heute. Wir hatten sehr spannende Rennen mit packenden Zweikämpfen. Das Wetter hatte dazu natürlich einen entscheidenden Beitrag geleistet und so für perfekte Streckenverhältnise für ein „richtiges“ Radquer gesorgt. Klar, aus Zuschauer Sicht hätte das Wetter sicher besser sein können, aber dennoch hatten wir erfreulich viele Zuschauer am Streckenrand. Ein absolutes Highlight waren natürlich aber auch die über 200 Kids, die beim TCS Kids-Cross am Start waren.“

(©radsportphoto.net/Steffen Müssiggang)

(©radsportphoto.net/Steffen Müssiggang)