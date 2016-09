Eneco Tour - Oliver Naesen "IAM Cycling hat das, was es braucht, um um den Sieg mitfahren zu können"

DER SCHREI DES HERZEN:

Von Oliver Naesen. "IAM Cycling hat das, was es braucht, um bei der Eneco Tour um den Sieg mitfahren zu können."

DIE ERKLÄRUNG: Ebenfalls von Oliver Naesen. "Ohne überheblich zu wirken und mit beiden Füssen auf dem Boden geblieben kann ich sagen, dass wir ernsthafte Argumente für einen Erfolg haben. Mit grösster Wahrscheinlichkeit werden bei der Eneco-Tour Kleinigkeiten den entscheidenden Unterschied ausmachen. Und diese werden Differenzen werden mehrheitlich aus dem Einzelzeitfahren und dem Mannschaftszeitfahren kommen. Und mit Jungs wie Matthias Brändle, Reto Hollenstein, Roger Kluge, Martin Elmiger und Dries Devenyns haben wir ein paar sehr starke Roller am Start."

DIE TATSACHE DES TAGES: Der Zusammenzug für dieses Rennen findet bereits am Samstagabend statt, damit die Rennfahrer von IAM Cycling am Sonntag noch einmal die Automatismen des Mannschaftszeitfahren verinnerlichen können um bestmöglich auf den Renneinsatz vorbereitet zu sein.

DIE ANALYSE: Von Rik Verbrugghe, dem sportlichen Manager von IAM Cycling. Die beiden sportlichen Leiter Thierry Marichal und Lionel Marie werden Verbrugghe bei diesem Etappenrennen, welches in den Niederlanden gestartet und schlussendlich an der bekannten Mur de Grammont in Belgien zu Ende gehen wird, begleiten. "Wir müssen bereits auf der ersten Etappe jede Sekunde vorsichtig sein, um nicht von einer Windkante überrascht zu werden. In Zeeland sowie auch auf einigen der anderen Etappen kann der Wind für Action sorgen und Windkanten können das Rennen ernsthaft beeinflussen. Allerdings gibt es noch weitere schwierige Momente wie eine schwierige Etappe, die im Stil des Amstel Gold Race daher kommt und natürlich die finale Schlussankunft am Sonntag mit einer schwierigen Rampe am Ende."

DIE ERINNERUNG: Während die letztjährige Ausgabe 2015 der Eneco-Tour, welche gewöhnlich im August stattfindet, von Tim Wellens (Lotto Soudal) gewonnen wurde, beendete Reto Hollenstein das Rennen als bester des Teams auf dem 15. Gesamtrang. Matthias Brändle sowie Jonas Van Genechten holten je einen fünften Etappenrang, was gleichbedeutend mit dem besten Tagesergebnis für IAM Cycling war.

DIE ZAHL: 336 - So viele UCI-Punkte hat IAM Cycling seit dem Beginn dieser Saison gesammelt. Das sind bereits jetzt 147 Punkte mehr als in der gesamten letztjährigen Saison 2015. Dennoch liegt die Schweizer Profimannschaft in der Teamwertung welche von Movistar mit 1411 Punkten angeführt wird, nur auf dem zweitletzten Platz.

Eneco Tour – Oliver Naesen: «IAM Cycling possède les atouts nécessaires pour jouer la gagne»

LE CRI DU CŒUR: D’Oliver Naesen. «IAM Cycling possède les atouts nécessaires pour jouer la gagne à l’Eneco Tour.»

L’EXPLICATION: D’Oliver Naesen encore. «Sans vouloir nous montrer prétentieux et tout en gardant les pieds sur terre, nous disposons de sérieux arguments. L’Eneco va se jouer selon toute vraisemblance sur des écarts minimes. Et ils se feront tant lors du contre-la-montre individuel que dans celui par équipes. Or avec Matthias Brändle, Reto Hollenstein, Roger Kluge, Martin Elmiger et autre Dries Devenyns, nous disposons de rouleurs confirmés.»

LE FAIT DU JOUR: Convoqués samedi soir déjà, les coureurs de IAM Cycling travailleront les automatismes du contre-la-montre par équipes le dimanche de manière à mettre tous les aouts de leur côté et surtout à retrouver les automatismes nécessaires afin d’être efficace.

L’ANALYSE: De Rik Verbrugghe, le manager sportif de IAM Cycling, qui sera épaulé par Thierry Marichal et Lionel Marie sur cette course par étapes partant des Pays-Bas pour se terminer sur le célèbre Mur de Grammont en Belgique. «Il faudra vraiment être attentif à chaque instant pour ne pas être pris en défaut dès la 1re étape. En Zélande mais aussi lors d’autres étapes, la direction du vent peut provoquer des bordures et décider du sort de la course. Mais il y aura aussi d’autres moments délicats avec une étape digne de l’Amstel Gold Race et cette ultime arrivée du dimanche jugée en bosse.»

LE SOUVENIR: Lors de l’édition 2015 remportée par Tim Wellens (Lotto Soudal) mais disputée au mois d’août, Reto Hollenstein avait terminé 15e et meilleur coureur de IAM Cycling à plus de 5’ du vainqueur au classement général. Matthias Brändle et Jonas Van Genechten étaient, quant à eux, parvenus à signer des 5e places comme meilleurs résultats individuels.

LE CHIFFRE: 336. Les points engrangés par IAM Cycling depuis le début de la saison lors des courses inscrites au calendrier du World Tour soit 147 de plus qu’à la fin 2015. Ce qui n’empêche pas l’unique formation suisse évoluant à ce niveau d’occuper l’avant-dernière place du classement emmené par Movistar avec 1411 points.

Eneco Tour (lundi 19 septembre – dimanche 25 septembre)

Lundi 19 septembre: Bolsward - Bolsward, 184,7 km (12h15 – 16h39)

Mardi 20 septembre: clm ind. de Breda – Breda de 9,6 km (13h39 – 16h50)

Mercredi 21 septembre: Blankenberge - Ardooie, 186 km (12h20 – 16h39)

Jeudi 22 septembre: Aalter – St-Pieters-Leeuw, 202 km (11h50 – 16h28)

Vendredi 23 septembre: Sittard-Geleen – Sittard-Geleen, clm ind. de 20,9 km (14h38 – 16h34)

Samedi 24 septembre: Riemst - Lanaken, 197,2 km (12h15 – 16h50)

Dimanche 25 septembre: Bornem - Geraardsbergen, 197,8 km (11h40 – 16h21)

Coureurs:

Matthias Brändle (Aut)

Dries Devenyns (Bel)

Martin Elmiger (S)

Heinrich Haussler (Aus)

Reto Hollenstein (S)

Roger Kluge (All)

Oliver Naesen (Bel)

Jonas Van Genechten (Bel)

Manager sportif: Rik Verbrugghe

Directeurs sportifs: Thierry Marichal, Lionel Marie.

Encadrement– Chauffeur: Filip Sercu. Entraîneur: Hendrik Werner. Masseurs: Tomaz Jeras, Petri Lehikoinen, Eddy Torrekens. Mécaniciens: Christophe Deligné, Damien Morand, Erju Zhang. Médecin: Julien Collé. Ostéopathe: Damien Dode. Officier de presse: Laurent Guyot.

NB: Les coureurs et les directeurs sportifs sont à disposition des médias sur demande auprès de Laurent Guyot au no de tél +41 79 174 19 65.

16.09.2016

Press Release Bolsward, Netherlands

Eneco Tour - Oliver Naesen: "IAM Cycling has what it takes to play for the win"

THE EXCLAMATION: From Oliver Naesen: “IAM Cycling has what it takes to play for the win at the Eneco Tour.”

THE EXPLANATION: Again offered by Oliver Naesen: “Without wanting to sound pretentious, and firmly keeping our feet on the ground, we have some serious arguments for success. In all likelihood, the Eneco Tour will be decided by small differences. And those differences will mostly be made in the individual time trial and the team time trial. And with engines like Matthias Brändle, Reto Hollenstein, Roger Kluge, Martin Elmiger, and Dries Devenyns, we have some very strong rouleurs. ”

THE FACT OF THE DAY: The IAM Cycling riders will already be gathered together on Saturday evening so that they can work together on Sunday practicing their technique for the team time trial. They will all work on getting their rotation down so that they can be as effective as possible.

THE ANALYSIS: As provided by Rik Verbrugghe, sports manager for IAM Cycling. Directeurs sportifs Thierry Marichal and Lionel Marie will accompany him throughout the stage race that will start in the Netherlands and finish on the famous Mur de Grammont in Belgium. “We will really have to be careful every second of the first stage not to be caught out by echelons. In Zeeland, and in many of the other stages as well, the wind direction can cause breaks in the pack and echelons that could decide the fate of the race. Of course, there will be other tricky moments with a difficult stage that is worthy of an Amstel Gold Race, and the final finish line on Sunday at the top of a seriously difficult bump.”

THE MEMORY: For the 2015 edition that was won by Tim Wellens (Soudal Lotto), and took place in its usual August time slot, Reto Hollenstein ended the race as the best-placed IAM Cycling rider in 15th position. Meanwhile, Matthias Brändle and Jonas Van Genechten each took a fifth place on a stage to notch up the team’s best individual results for the week of racing.

THE NUMBER: 336. That is the number of World Tour points that IAM Cycling has earned since the beginning of the 2016 season, tallying 147 more points than in the whole of 2015. This has not prevented the Swiss team from occupying the second to last place in the standings for World Tour teams that are led by Movistar with 1411 points.