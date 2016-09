La Vuelta - IAM Cycling hat seine Ziele deutlich erreicht

DIE BILANZ: Von Michel Thétaz, Gründer von IAM Cycling.

"Eine Etappe zu gewinnen war ein ambitioniertes Ziel. Doch nach den Erfolgen beim Giro, der Tour de Suisse und der Tour de France haben wir uns entschieden, die Messlatte absichtlich hoch genug zu platzieren. Und wir haben diese Herausforderung mit grossem Erfolg gemeistert. Besonders in Erinnerung sind da die beiden Etappensiege von Jonas Van Genechten und Mathias Frank. Weitere Top-Platzierungen wie zum Beispiel von Dries Devenyns waren aber genauso wichtig und dürfen nicht vergessen werden."

DIE NOSTALGIE: "Die Vuelta war die letzte dreiwöchige Landesrundfahrt der Saison. Diese Spanien-Rundfahrt war aber auch die letzte Grand Tour in der Geschichte von IAM Cycling", erzählt Michel Thétaz. "Eine Tatsache die bei uns für schwere Herzen sorgt. Wir hätten dieses aussergewöhnliche Abenteuer nicht besser beenden können. Die gesamte Saison war bemerkenswert. Sie gab uns die Sichtbarkeit, die Glaubwürdigkeit und die Medienresonanz, die wir wollten."

DIE ZAHL: 85 - Das die Anzahl der bisher eingefahrenen Top-5-Platzierungen der Schweizer Profimannschaft in ihrer letzten Saison 2016. Sieben davon kamen bei dieser Vuelta dazu, wobei die beiden Siege von Jonas Van Genechten und Mathias Frank klar die Höhepunkte darstellten.

DAS KOLLEKTIV: In den Strassen von Madrid sprach Eddy Seigneur, der zusammen mit Mario Chiesa und Marcello Albasini als sportlicher Leiter im Einsatz war, über die Solidarität, die während dieser Vuelta innerhalb der Mannschaft herrschte. "Dem Team ist es gelungen, jeden Tag wettbewerbsfähig zu sein, was dank einem starken Kollektiv möglich war", erklärt der französische sportliche Leiter. "Unser Motto war: Spass haben. Das war nicht nur ein Motivationsgrund, sondern auch ein wichtiger Punkt für den Zusammenhalt innerhalb des Teams. Ich gratuliere meinen Fahrern für ihren Mut."

DIE ENTTÄUSCHUNG: Von Jonas Van Genechten. "Ich bin mit meinem letzten Sprint heute enttäuscht", erklärt der belgische Profi. "Ich konnte nicht die beste taktische Wahl anwenden. Die ganze Mannschaft und vor allem Simon Pellaud haben eine beispielhafte Arbeit für mich gemacht, um mich ideal zu positionieren. Zu gerne hätte ich ihnen für diese Arbeit mit einem Etappensieg gedankt. Letztendlich herrscht heute Abend aber nicht nur die Enttäuschung. Wir alle haben eine tolle Vuelta erlebt. Zwei Etappensiege und weitere zahlreiche Spitzenresultate zeigen dies klar auf."

DIE TRÄNEN: Von Simon Pellaud. "Das könnte mein letztes Rennen gewesen sein", erzählt der junge Walliser müde und am Ende der Kräfte im Ziel. Der ehemalige U23-Schweizermeister gab während dieser Spanien-Rundfahrt jeden Tag sein Maximum, um sich einen Vertrag für die nächste Saison zu sichern.

Madrid, Espagne

La Vuelta – Objectif largement atteint pour IAM Cycling

Vuelta España (samedi 20 août – dimanche 11 septembre)

Dimanche 11 Septembre: Las Rozas - Madrid 104,1 km

Podium

1. Magnus Cort Nielsen (Orica BikeExchange) en 2h48’52’’

2. Daniele Bennati (Tinkoff) m.t

3. Gianni Meersman (Etixx QuickStep) m.t

IAM Cycling

17. Jonas Van Genechten m.t

36. Clément Chevrier m.t

53. Marcel Wyss m.t

63. Simon Pellaud m.t

66. Larry Warbasse m.t

93. Vegard Stake Laengen à 25’’

105. Mathias Frank à 57’’

157. Dries Devenyns à 3’28’’

Classement général

1. Nairo Quintana (Movistar) en 83h31’28’’

2. Chris Froome (Team Sky) à 1’23’’

3. Esteban Chavez (Orica BikeExchange) à 4’08’’

IAM Cycling

21. Marcel Wyss à 44’27’’

37. Mathias Frank à 1h34’11’’

41. Clément Chevrier à 1h42’12’’

49. Larry Warbasse à 1h55’15’’

81. Vegard Stake Laengen à 3h14’24’’

101. Dries Devenyns à 3h31’12’’

105. Simon Pellaud à 3h34’16’’

144. Jonas Van Genechen à 4h40’27’’

LE BILAN: De Michel Thétaz, fondateur de IAM Cycling. «Gagner une étape était un objectif ambitieux. Mais après les exploits réalisés sur les précédents Giro, Tour de Suisse et Tour de France, nous avons décidé de placer la barre assez haute. Nous avons relevé ce défi avec grand succès. Bien entendu, notre esprit retient en priorité les succès de Jonas Van Genechten et de Mathias Frank. Mais, compte tenu du contexte général dans lequel s’inscrit l’équipe, pour moi, les places d’honneur de Dries Devenyns par exemple, comptent tout autant».

LA NOSTALGIE: «La Vuelta est la dernière course de trois semaines de la saison. Mais ce Tour d’Espagne est aussi l’ultime grand tour dans l’histoire de IAM Cycling» a déclaré Michel Thétaz. «Alors bien évidemment, on ne peut pas s’empêcher d’avoir un petit pincement au cœur. Pour clôturer cette aventure extraordinaire, on ne pouvait pas rêver mieux. Toute la saison a été remarquable. Cela nous a procuré une visibilité, une crédibilité et un écho médiatique que nous rêvions d’obtenir».

LE COLLECTIF: Dans les rues de Madrid, Eddy Seigneur, directeur sportif aux côtés de Mario Chiesa et Marcello Albasini, a longuement insisté sur la solidarité crée au sein du groupe sur cette Vuelta. «L’équipe a su être compétitive tous les jours, tout en gardant un aspect très collectif» explique le DS Français. «Le mot d’ordre était : se faire plaisir. Cela a été une source de motivation mais aussi de cohésion au sein du groupe. Je tiens à féliciter mes coureurs pour leur bravoure».

LE CHIFFRE: 85. C’est le nombre de Top-5 signés par la formation helvétique depuis le début de la saison 2016. Sept d’entre eux ont été enregistrés sur la Vuelta, avec comme point d’orgue deux victoires d’étapes, signées par Jonas Van Genechten et Mathias Frank.

LA DECEPTION: De Jonas Van Genechten. «Je suis déçu de mon dernier sprint» concède le coureur Belge. «Je n’ai pas réalisé le meilleur choix tactique. L’équipe et en particulier Simon Pellaud ont effectué un travail exemplaire pour me mettre dans les meilleures positions. J’aurais aimé leur dire merci en m’imposant. Mais il n’y a pas que de la déception en moi ce soir. Nous avons tous fait une belle Vuelta. Deux victoires d’étape et de nombreuses places d’honneur, c’est tout ce qu’il faut retenir».

LES LARMES: De Simon Pellaud. «C’est peut être ma dernière course » a lâché le jeune coureur valaisan à l’arrivée. Effondré, et impuissant, l’ancien champion de Suisse U23 aura donné son maximum sur ce Tour d’Espagne, dans l’espoir de retrouver un contrat pour la saison prochaine.

11.09.2016

Press Release Madrid, Spain

La Vuelta – The objectives largely achieved for IAM Cycling

THE BALANCE SHEET: According to Michel Thétaz, founder of IAM Cycling: “Winning a stage was already an ambitious goal. But after the heroics and success the team already had at the Giro d’Italia, Tour de Suisse and Tour de France, we decided to place the bar pretty high. Happily we met this challenge with great success. Of course, the victories for Jonas Van Genechten and Mathias Frank are most prominent in our minds. But beyond that, the team more generally was very present and taking places of honor, for example with the excellent performances from Dries Devenyns.”

THE NOSTALGIA: “The Vuelta is the last three week tour of the season. And this Vuelta in particular is the last grand tour in the IAM Cycling story,” Michel Thétaz continued. “So obviously, we cannot help but to have a heavy heart. And to conclude this extraordinary adventure, we could not have asked for anything more. The whole season has been remarkable. This certainly gave us visibility, credibility, and a media response that we wanted to have.”

THE NUMBER: 85. That is the number of top-5 finishes that the Swiss team has accumulated since the beginning of the 2016 season. Seven of them came in the Vuelta, with the highlight being two stage wins from Jonas Van Genechten and Mathias Frank.

THE TEAM SPIRIT: On the streets of Madrid, Eddy Seigneur, directeur sportif alongside Mario Chiesa and Marcello Albasini, emphasized the solidarity felt within the group of IAM Cycling riders throughout this Vuelta. “The team has been competitive every day, retaining a real team spirit,” Seigneur explained. “The team moto was: have fun. This was a great source of motivation, but also provided a lot of cohesion within the group. I congratulate my riders for their bravery.”

THE DISAPPOINTMENT: Of Jonas Van Genechten. “I am disappointed with my last sprint,” the Belgian fast-man conceded. “I did not make the best tactical choice. The team and especially Simon Pellaud did an exemplary job to put me in the best position. I wanted to say thank you to all of them by bringing in another victory. But I am not all about disappointment tonight. We all rode a great Vuelta. With two stage wins as well as several podiums and strong individual performances, that is everything we need to remember.”

THE SADNESS: Of Simon Pellaud: “This might be my last race,” the young rider from the Valais region of Switzerland said at the finish of the stage. Tired and powerless, the former Swiss U23 champion gave his maximum every day of the Vuelta in the hope of winning a contract for the 2017 season.