La Vuelta, 20. Etappe - Mathias Frank "Mir fehlte die Frische für ein besseres Resultat"

DER RANG: 4 - Einmal mehr war Mathias Frank an der Spitze des Rennens zu finden und erneut war er im Kampf um den Etappensieg ganz vorne mit dabei. Am Ende reichte es aber nur für den undankbaren vierten Rang direkt hinter dem Tagespodest der heutigen Vuelta-Etappe. "Mir fehlte die Frische für ein besseres Resultat", erklärte der Schweizer Profi im Anschluss.

DIE ERKLÄRUNG: "Während der ganzen Etappe bin ich bei den verschiedenen Attacken mitgegangen", erklärt Mathias Frank nach dem Rennen. "Ich wollte mich nicht überraschen lassen. Diese ganzen Anstrengungen haben aber viel Energie gekostet. Energie, die mir heute vermutlich auf den letzten Kilometern gefehlt haben. Natürlich bin ich immer noch ein wenig enttäuscht, denn ich war heute wieder im Kampf um den Sieg wieder voll dabei und zu einem erneuten Etappensieg hat wirklich nicht viel gefehlt."

DAS PROTESTGESCHREI: Während er zusammen mit Mathias Frank in der Verfolgergruppe unterwegs war, wurde Clément Chevrier von einem Zuschauer am Strassenrand unsanft zu Boden gerissen. "Ich war an der Spitze der Gruppe und ein Kind überquerte plötzlich die Strasse", erzählt der französische Rennfahrer. "Ich hatte keine Chance und wurde mitgerissen. Auch wenn ich bezüglich des Etappensieges keine reellen Ambitionen hatte, bin ich dennoch enttäuscht. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich ohne solche Sturzverletzungen hätte nach Hause reisen können."

DIE ANALYSE: Von Mario Chiesa: "Mathias hat eine tolle Etappe gezeigt. Leider hatten wir mit dem Sturz von Clément Chevrier auch einen Rückschlag zu verkraften. Ohne diesen Zwischenfall hätten wir eine andere Taktik verfolgen können. Dennoch bin ich im Allgemeinen mit der Mannschaft zufrieden. Zwei von unseren Fahrern waren auf der zweitletzten Etappe ganz vorne vertreten und das zeigt, dass wir über eine gute Form und mentale Stärke verfügen."​

Alto de Aitana, Espagne

La Vuelta – Mathias Frank: «Il m’a manqué un peu de fraîcheur pour terminer en beauté»

Vuelta España (samedi 20 août – dimanche 11 septembre)

Samedi 10 Septembre: Benidorm – Alto de Aitana 193,2 km

Podium

1. Pierre Latour (Ag2r La Mondiale) en 5h19’41’’

2. Darwin Atapuma (BMC) à 6’’

3. Fabio Felline (Trek Segafredo) à 11’’

IAM Cycling

4. Mathias Frank à 1’10’’

35. Clément Chevrier à 11’44’’

45. Marcel Wyss à 17’09’’

70. Simon Pellaud à 27’51’’

80. Larry Warbasse à 27’51’’

106. Vegard Stake Laengen à 27’51’’

142. Dries Devenyns à 28’24’’

154. Jonas Van Genechten à 36’26’’

Classement général

1. Nairo Quintana (Movistar) en 80h42’36’’

2. Chris Froome (Team Sky) à 1’23’’

3. Esteban Chavez (Orica BikeExchange) à 4’08’’

IAM Cycling

21. Marcel Wyss à 44’27’’

37. Mathias Frank à 1h33’14’’

42. Clément Chevrier à 1h42’12’’

49. Larry Warbasse à 1h55’15’’

81. Vegard Stake Laengen à 3h13’59’’

101. Dries Devenyns à 3h27’44’’

105. Simon Pellaud à 3h34’16’’

144. Jonas Van Genechen à 4h40’27’’

LA PLACE: 4. Une fois de plus à l’avant, et à la quête d’une nouvelle victoire d’étape, Mathias Frank n’a pu faire mieux que de terminer au pied du podium sur cette avant-dernière étape de la Vuelta. «Je me sentais bien, mais il m’a manqué un peu de fraîcheur pour terminer en beauté» a déclaré le coureur Suisse.

L’EXPLICATION: «Toute la journée j’ai accompagné les différentes attaques» explique Mathias Frank. «Je ne voulais pas me faire surprendre. Mais ces efforts m’ont couté beaucoup d’énergie. C’est sans doute ce qui m’a fait défaut dans les derniers kilomètres. Je suis tout de même un peu déçu. Je me battais pour la victoire une nouvelle fois».

LE COUP DE GUEULE: Alors qu’il était dans le groupe de chasse en compagnie de Mathias Frank, Clément Chevrier est tombé à terre à cause d’un spectateur. «J’étais en tête et un enfant a traversé la route» explique le coureur Français. «Il m’a pris avec lui dans son élan. Même si je n’avais pas d’ambition sur cette étape, je suis quand même déçu. Je serais volontiers rentré à la maison sans ces égratignures».

L’ANALYSE: De Mario Chiesa: «Mathias a fait une grande course. Malheureusement, nous avons été pénalisés par la chute de Clément Chevrier. Sans cet incident, nous aurions pu adopter une tactique bien différente. Mais plus globalement, je suis satisfait du groupe présent ici. Retrouver deux de nos coureurs à l’avant de la course, à la veille de Madrid, cela en dit long sur leur état de forme et leur force mentale à tous».

10.09.2016

Press Release Alto de Aitana, Spain

La Vuelta - Mathias Frank: “I was missing a little freshness to finish off in style”

THE PLACE: 4th. Once again at the front of the race, and on the quest for another stage victory, Mathias Frank only just missed out on finishing on the podium for the penultimate stage of the Vuelta. “I felt good, but I was probably missing a little bit of freshness to finish it off in style,” the Swiss rider explained.

THE EXPLANATION: “All day I was following lots of attacks,” Mathias Frank continued. “I did not want to be caught out. But all these accumulated efforts cost me a lot of energy. This is probably what prevented me from having the kick I needed for the final couple of kilometers. I am a little disappointed. I was fighting again for the win, and I was pretty close to having another big success.”

THE STRAIGHT TALK: While he was in the breakaway group with Mathias Frank, Clément Chevrier was taken down by a spectator who got in the way. “I was at the front of the group, and a kid crossed the road,” Chevrier explained. “He took me out in his wake. Though I didn’t really have ambitions to go for the victory in this stage, I am still disappointed. I’d be happy to be able to go home without these abrasions all over.”

THE ANALYSIS: Given by Mario Chiesa: “Mathias did a great race. Unfortunately we were hampered by Clément Chevrier’s crash. If that hadn’t happened, we could have adopted a different tactic. But overall, I am satisfied with our guys here. To have two of our riders in the main break on the day before the final promenade into Madrid says a lot about their physical form and about their mental strength.”